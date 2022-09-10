وكالة الاستخبارات تعلن مقتل احد ذباحي داعش بضربة جوية في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل الارهابي محمد رشيد جاسم المكنى ابو حذيفة عسكري ولاية صلاح الدين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان انه "من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى سلاح الجو العراقي والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠ والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الاجرامية، حيث تم التأكد من مقتل الارهابي محمد رشيد جاسم المكنى ابو حذيفة عسكري ولاية صلاح الدين".

وأضاف البيان، أنه "من الخطرين والمشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين خلال الفترات الماضية ويعتبر احد قيادات داعش الإرهابي".