الحشد الشعبي يقتحم صحراء الانبار لملاحقة بقايا "داعش"الارهابي

أفاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار ،السبت، باقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية من قبل قوة من الحشد الشعبي بحثا عن بقايا تنظيم "داعش" الإجرامي.

وقال المصدر ان" قوة امنية من الحشد الشعبي اقتحمت مناطق صحراء قضاء راوه غربي الانبار ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا للتنظيم الاجرامي يختبئون داخل انفاق سرية في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر ان" الحملة الامنية تأتي ضمن خطة القيادات الامنية تعقب بقايا التنظيم الاجرامي واقتحام المناطق التي يعتقد انها تحوي على مجاميع إرهابية"، مبينا ان" العملية جاءت بعد ايام من العثور على 4 جثث لارهابي داعش داخل نفق سري بعد استهدافه من قبل قوة من الحشد الشعبي في تلك المناطق".

وأشار الى ان "الحملة في ساعاتها الاولى ومن المؤمل اعلان نتائجها حال الانتهاء من عمليات الاقتحام والدهم والتفتيش لمواقع ارتكاز ارهابي داعش في تلك المناطق".