الحشد الشعبي يضبط دراجة نارية لـ"داعش" الارهابي غربي الانبار

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ،السبت، بأن قوة من الحشد تمكنت من الاستيلاء على دراجة نارية لإرهابي داعش بعملية امنية غربي الانبار .

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي تمكنت من الاستيلاء على دراجة نارية لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية بين قضاءي حديثة وراوه غربي الانبار ".

واضاف المصدر ان" الدراجة النارية التي تم الاستيلاء عليها من قبل القوة يستخدمها بقايا التنظيم الاجرامي في عمليات التنقل من منطقة الى اخرى ، مبينا ان" معلومات استخباراتية مكنت القوة من الاستيلاء على الدراجة النارية التي كانت مخبأة داخل موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة".

وأوضح، أن "القوة الامنية داهمت تلك المنطقة وفق معلومات استخباراتية لتعقب اسلحة واليات بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية للمحافظة ، مؤكدا ان" القوة سلمت الدراجة المضبوطة الى الجهات المعنية".