حزب البارزاني يعتبر مسالة حل البرلمان مجازفة سياسية

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، ان مسألة حل البرلمان تعتبر مجازفة سياسية كبيرة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في حوار، ان "عدد نواب الديمقراطي والسيادة مع بعض المستقلين لا يتجاوز ال 110 نائب وبالتالي فانهم لا يحققون بذلك العدد المطلوب لحل البرلمان والبالغ 165 زائد واحد".

وأشار محمد الى انه "لضمان الثلث المعطل الذي يمتلكه الديمقراطي والسيادة يجب عليهما ان لا يجازفا بتقديم الاستقالة".

ولفت الى ان "هذا الموضوع يعتبر حساب من الناحية السياسية والقانونية وهو قيد الدراسة بين السيادة والديمقراطي"