الاتحاد الوطني: اجواء إيجابية تحيط مباحثات اختيار رئيس الجمهورية

اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كروان علي ، السبت ، إيجابية الحوار مع الديمقراطي الكردستاني، متوقعا أن تفضي إلى حلول تنهي أزمة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال علي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "هناك أرضية مشتركة تجمع الحزبين وهناك أيضا تفاهمات إيجابية مع الأحزاب الأخرى في بغداد".

وأضاف علي، أن "الاتحاد الوطني يرحب بجميع المبادرات لحل المشاكل السياسية والخروج من الانسداد السياسي والتوافق على اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".

وأشار علي الى "وجود اجواء إيجابية تحيط حوارات الاتحاد والديمقراطي الكردستاني"، متوقعا أن "يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة داخل إقليم كردستان وعلى مستوى بغداد".