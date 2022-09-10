الشيخ خالد الملا: الفساد وصل لكل شيء في الوقف السني .. ستأتي ساعة الحساب!

كشف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، عن فساد كبير في ديوان الوقف السني وصل الى كل شيء، وفيما أشار الى أن توسعة جامع أبو حنيفة وطباعة القران الكريم يعدان جزءا يسيرا من ملفات الفساد في الديوان، توعد بمجيء ساعة الحساب وكشف جميع الملفات.

وقال الملا في مقابلة مع وكالة /المعلومة/، ستنشر كاملة في وقت لاحق، إن "ديوان الوقف السني هو أحد المؤسسات الفاسدة والفساد فيها في كل شيء"، مبينا أن "هذا الفساد هو انعكاس لما يحدث في باقي مؤسسات الدولة وستأتي ساعة الحساب وسيتم الكشف عن ضياع الأوقاف والاملاك".

وافصح عن "تضخم غير معقول في اعداد موظفي الوقف السني"، مشيرا إلى أن "التعليم الديني كان يضم 5 الاف موظف، فيما ارتفع العدد حاليا الى 30 الف موظف".

وأوضح، أن "الأوقاف تسيطر عليها مجموعة من السياسيين وتباع تشترى فيما بينهم"، لافتا الى أن "الأوقاف ليست أموال وانما فكر واذا انحرف الفكر من سيقوم بتقويمه".

وأكد الملا أن "ملف الفساد في توسعة جامع أبو حنيفة وطباعة القران الكريم هو جزء يسير من ملفات الفساد في هذه ديوان الوقف السني".