اخماد حريق اندلع بمجمع تجاري وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مجمع الكوخ التجاري وسط بغداد .

وذكرت المديرية في بيان ، أن "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مجمع الكوخ التجاري المكونه من خمسة طوابق في منطقة العطيفية وسط بغداد الكرخ".

وأضافت: "حيث استنفرت فرقنا وزجت بعجلات الإطفاء التخصصية والسانده مع اشراك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية المحترقة؛ لتسيطر على الحادث الذي اندلع في الطابق الخامس المخصص للعطور ومواد التجميل".

واشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".