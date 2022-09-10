مطار النجف ينفي تحويل الرحلات إلى بغداد

نفى مطار النجف الدولي، السبت، تحويل الرحلات إلى مطار بغداد الدولي.

وقال المطار في بيان إنه "لا صحة للأخبار المتداولة عبر عدد من مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) بخصوص تحويل الرحلات من مطارنا مطار النجف الاشرف الدولي الى مطار بغداد بسبب زيادة عدد الرحلات".

وأكد المطار "الاستعداد التام لإستقبال ضعف هذه الأعداد من الطائرات وقد وضعت الإدارة مسبقًا خطة لتقديم الخدمات السريعة للوافدين الى النجف الاشرف بمناسبة الزيارة الاربعينية".

ودعا المطار، الوسائل الإعلامية والرأي العام إلى "عدم التعامل مع الأخبار الني تخص المطار إلا من موقع المطار الرسمي أو عبر مكتبه الإعلامي"، مؤكداً على "الاستعداد التام لإستقبال الرحلات القادمة من جميع بلدان العالم لأداء زيارة الامام الحسين (ع)".