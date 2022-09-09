النائب السابق رسول راضي يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل جلسات مجلس النواب

أكد النائب السابق رسول راضي، اليوم الجمعة، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتحمل مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب وعدم انعقاد جلساته، لافتا الى ان مبررات إيقاف عمل البرلمان قد انتهت والمحكمة الاتحادية قالت كلمتها بخصوص حل المجلس.

وقال راضي لـ /المعلومة/، ان "الأطراف السياسية لم تعد تمتلك أي مبرراً للاستمرار بعدم عقد جلسات البرلمان حيث يتحمل رئيس البرلمان مسؤولية تأخر انعقاد الجلسات وعودة المجلس لعمله الطبيعي كما حملته المحكمة هذه المسؤولية".

وأضاف ان "المحكمة الاتحادية حملت رئيس البرلمان مسؤولية الاستمرار بمقاطعة جلسات المجلس وكذلك الحال بالنسبة لاعضاء المجلس بسبب عدم التزامهم بالقانون والدستور".

وبين ان "رئيس البرلمان ومن باب تحمل المسؤولية عليه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب من اجل الاستماع الى الأطراف السياسية من اجل تسهيل الأمور وانتخاب رئيس الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا ان جميع الأطراف أصبحت على دراية بعدم قدرة المحكمة على حل البرلمان".