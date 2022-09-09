النائب الجمالي: الازمة السياسية الحالية من تخطيط الكاظمي

اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، ان الازمات السياسية الحالية من بينها تعطيل جلسات البرلمان هي من تخطيط رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وقال الجمالي في حوار ان "توقف عقد جلسات البرلمان هو نتيجة التهديد من طرف لا يرغب بمضي العملية السياسية وبتخطيط من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

وأضاف، ان "مجلس النواب أعلى سلطة في العراق ومن اعطاه صلاحية حل نفسه لم يكن خاطئاً"، لافتا الى ان "الجميع مع المطالب المشروعة بشرط ان تكون تحت سقف الدستور".

وأشار الجمالي الى ان "كل إجراءات حكومة تصريف الاعمال تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي تأتي ضمن مسار الفشل".