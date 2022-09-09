إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعين

احبط الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مخططا لاستهداف الزيارة الاربعينية.

وذكر اعلام الحشد في بيان انه “تمكنت قوة من اللواء ٤٦ ضمن قيادة عمليات الجزيرة ووفق معلومات استخبارية من إفشال مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين، حيث كمنت قوة اللواء لمفرزة ارهابية في صحراء الرزازة قادمة من محافظة الانبار كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة”.

ويجدد الحشد الشعبي في “مختلف قواطع العمليات عهده بالحفاظ على الامن العام وضرب خلايا الارهاب الساعية لاستهداف حشود الزائرين المتوجهة لكربلاء المقدسة”.