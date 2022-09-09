ردا على دعوة وزير الصدر بالابقاء على الكاظمي .... القيادي في الاطار فاضل موات : لا يمكن القبول بهذا الامر!

رد الاطار التنسيقي اليوم الجمعة، على دعوة “وزير الصدر“، التي طالب فيها الإبقاء على حكومة الكاظمي، لتكون مشرفة على الانتخابات المبكرة.

وقال القيادي في الاطار فاضل موات، في حديث صحفي، انه “لا يمكن الإبقاء على حكومة الكاظمي وهذا الامر متفق عليه ولا تراجع عنه ونحن ماضون بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فلا يمكن السماح لحكومة تصريف الاعمال اليومية ان تكون هي المشرفة على العملية الانتخابية، اذا ما كان هناك توافق سياسي على هذا الاجراء“.

واضاف ان “حكومة الكاظمي عليها الكثير من المؤشرات والملاحظات بشأن ادارتها للعملية الانتخابية السابقة، بل هي كانت جزء أساسي من الازمة السياسية الحالية، ولهذا لن نقبل بالابقاء على حكومة الكاظمي خلال المرحلة المقبلة، وماضون بعملية تشكيل الحكومة الجديدة“.