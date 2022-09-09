الحشد بفجر مضافة لداعش الارهابي في جرف النصر شمالي بابل

فجرت قوة مشتركة من اللواء 47 ضمن قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مضافة لداعش الارهابي عثرت عليها خلال عملية امنية تنفذ منذ أيام في قاطع عمليات جرف النصر بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وذكر اعلام الحشد في بيان “شرعت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد (اللواء ٤٧ واستخبارات عمليات الجزيرة) بمشاركة القوات الامنية من لواء مغاوير كربلاء واستخبارات بابل بتفتيش وتطهير أطراف منطقة الحي العسكري في قاطع عمليات جرف النصر بمحافظة بابل”.

واضاف “انطلقت العملية استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وجرى خلالها البحث والمسح والتفتيش ومقاطعة المعلومات، حيث عثر على مضافة لداعش الارهابي في المنطقة تم تفجيرها من قبل مفارز المتفجرات في اللواء”.