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كربلاء.. أصحاب المواكب الحسينية يشكون من انقطاع الكهرباء


اشتكى أصحاب المواكب الحسينية، اليوم الجمعة، من انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أصحاب المواكب  انهم "يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ما عرقل خدماتهم التي تقدم للزائرين".

وأضافوا ان "الانقطاع وصل الى ٦ ساعات متتالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مطالبين الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء بالنظر لحل مشكلتهم والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي ذكرت استثناء المحافظة من القطع المبرمج".

يذكر ان وزارة الكهرباء أعلنت، يوم أمس، عن استثناء كامل لتجهيز محافظتي كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف بالطاقة لحين اكمال زيارة الاربعين.

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