مصدر مطلع : من بين المعتقلين ضمن الخلية الارهابية المجرم البعثي حمد العيساوي

كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة ان من بين المعتقلين ضمن الخلية البعثية التي تم اعتقالها اول امس من قبل ابرار الحشد الشعبي كان الارهابي البعثي حمد عناد الحمد العيساوي

واوضح المصدر ان المجرم البعثي العيساوي اعتقل اول امس مع الخلية البعثية وكان احد مخططي الانقلاب في العراق

وكان بيان صادر لهيئة الحشد الشعبي قد اعلن يوم امس احباط مخطط إرهابي لاستهداف زيارة الأربعين في أربع محافظات يقوده حزب "البعث".

وقالت الهيئة في بيان انه "وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بإسم ( الردع الثانية) تم من خلالها احباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب "البعث المحظور" في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب".

وأضاف البيان انه "تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

فيما كشف مصدر مطلع عن معلومات خطيرة حول الخلية البعثية الاجرامية التي القبض عليها اليوم

واوضح المصدر ان هذه الخلية الاجرامية كان لها اتصال بقيادات كبيرة تابعة الى جهة حزبية لها اتباع كثر وتم الاتفاق معها على القيام بانقلاب كبير في العراق وافتعال ازمة خطيرة في قادم الايام ولكن بسواعد ابطال الحشد الشعبي تم القاء القبض عليها

مشيرا الى ان الذين اعتقلوا هم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب"في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)

مؤكدا ان الايام القادمة ستكشف عن اسم الجهة الحزبية التي تعاونت مع هؤلاء البعثيين المجرمين وسيشكل الامر صدمة كبيرة لمعظم العراقيين