الأخبار

تركيا.. القبض على أحد كبار الشخصيات في "داعش"الارهابي


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم "داعش" الارهابي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله للصحافيين، إن الارهابي المعروف باسم (أبو زيد)، اعتقل في تركيا في عملية نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات".

واضاف إن "الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية في تركيا بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات".

وأكد أردوغان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من جولة في البلقان، إن "الصميدعي المعروف أيضا بحجي زيد العراقي، جرى القبض عليه في عملية ناجحة للمخابرات التركية وشرطة إسطنبول"، كاشفًا أنه "تم متابعة الأشخاص الذين يرتبط بهم "زيد العراقي" في سوريا وإسطنبول لفترة طويلة، وحصلت السلطات التركية على معلومات استخبارية بأنه سيدخل تركيا بشكل غير قانوني باستخدام هوية مزورة".

وجاء الإعلان عن القبض على الارهابي "زيد العراقي" بعد إعلان وزارة الداخلية التركية "القبض على 5 من قيادات تنظيم داعش، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي في الأراضي التركية".

وكانت معلومات أفادت في وقت سابق بأن "القائد الداعشي الجديد يدعى بشار الصميدعي (بشار خطاب غزال الصميدعي)، إلا أنه يكنى بـ"حجي زيد"، و"أبو المعز العراقي"، بالإضافة إلى أبو الحسن القريشي".

كما أشارت إلى أنه "كان يشغل منصب قاضي عام داعش الارهابي، وأمير الهيئة الشرعية العام في التنظيم، خلال عام 2019".

أما قبل التحاقه بالتنظيم الإرهابي، فكان يسكن مدينة الموصل العراقية، ويعمل موظفاً في مديرية كهرباء نينوى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا.. القبض على أحد كبار الشخصيات في "داعش"الارهابي
إيران تغلق جميع حدودها مع العراق بسبب الزخم الحاصل على الحدود حفاظا على سلامة الزوار بسبب الاجواء الحارة
الإطاحة بـ "داعشيين" بارزين في الرمادي
الاطاحة بأبرز منفذي عمليات التسليب بكمين في الفلوجة
السورجي: "صالح" مرشحنا للرئاسة ولايوجد تحرك لطرح مرشح تسوية بين الاتحاد والديمقراطي
مقرر البرلمان: لا مبرر لتجميد المجلس وسيعاود نشاطه بعد انتهاء الاربعينية
القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي يحذر من استغلال خلايا البعث النائمة لازمة الانسداد السياسي
النائب عن صادقون علي الجمالي : خلايا البعث عادت من كردستان ودول الجوار
بمعزل عن بغداد..الولايات المتحدة توقع اتفاقية عسكرية جديدة مع كردستان
الغانمي ونظيره الإيراني يبحثان تنظيم دخول الزائرين الى العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك