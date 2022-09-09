تركيا.. القبض على أحد كبار الشخصيات في "داعش"الارهابي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم "داعش" الارهابي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله للصحافيين، إن الارهابي المعروف باسم (أبو زيد)، اعتقل في تركيا في عملية نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات".

واضاف إن "الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية في تركيا بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات".

وأكد أردوغان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من جولة في البلقان، إن "الصميدعي المعروف أيضا بحجي زيد العراقي، جرى القبض عليه في عملية ناجحة للمخابرات التركية وشرطة إسطنبول"، كاشفًا أنه "تم متابعة الأشخاص الذين يرتبط بهم "زيد العراقي" في سوريا وإسطنبول لفترة طويلة، وحصلت السلطات التركية على معلومات استخبارية بأنه سيدخل تركيا بشكل غير قانوني باستخدام هوية مزورة".

وجاء الإعلان عن القبض على الارهابي "زيد العراقي" بعد إعلان وزارة الداخلية التركية "القبض على 5 من قيادات تنظيم داعش، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي في الأراضي التركية".

وكانت معلومات أفادت في وقت سابق بأن "القائد الداعشي الجديد يدعى بشار الصميدعي (بشار خطاب غزال الصميدعي)، إلا أنه يكنى بـ"حجي زيد"، و"أبو المعز العراقي"، بالإضافة إلى أبو الحسن القريشي".

كما أشارت إلى أنه "كان يشغل منصب قاضي عام داعش الارهابي، وأمير الهيئة الشرعية العام في التنظيم، خلال عام 2019".

أما قبل التحاقه بالتنظيم الإرهابي، فكان يسكن مدينة الموصل العراقية، ويعمل موظفاً في مديرية كهرباء نينوى.