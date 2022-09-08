الإطاحة بـ "داعشيين" بارزين في الرمادي

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي محافظة الانبار ،الخميس، بالقاء القبض على عنصرين بارزين في تنظيم داعش الارهابي كانا يرومان القيام بعمليات ارهابية في احياء مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان " القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت احياء مختلفة من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عنصرين بارزين من عناصر عصابات داعش الاجرامية يرومان القيام بعمليات ارهابية في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان" القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدفين دون وقوع أي مقاومة تذكر"، مبينا ان" المعتقلين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار ويصنفان ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي".

وأشار الى أن "عملية اقتحام احياء المدينة جاءت وفق معلومات استخباراتية اكدت وجود المطلوبين في المناطق المستهدفة ".