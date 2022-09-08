السورجي: "صالح" مرشحنا للرئاسة ولايوجد تحرك لطرح مرشح تسوية بين الاتحاد والديمقراطي

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، وجود أي تنسيق او اتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي على إيجاد مرشح تسوية بين الحزبين لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الاتحاد مازال متمسك بمرشحه برهم صالح للمنصب الرئاسي.

وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ولم يعمل مطلقا على طرح او استبدال هذا الاسم بمرشح اخر".

وأضاف ان "الحديث عن وجود مرشح تسوية بين الاتحاد والديمقراطي من اجل تقديمه للبرلمان هو امر عارِ عن الصحة، خصوصا ان الاتحاد متمسك ببرهم صالح لهذا المنصب، في وقت تحدثت فيه بعض الأطراف وعبر مواقع التواصل عن وجود هكذا تطورات، الا انها غير صحيحة مطلقاً".

واشار السورجي الى ان "الاتحاد والديمقراطي لن يتم التواصل بينهما بشأن طرح اسم مرشح تسوية بين الحزبين من اجل تقديمه للبرلمان، على الرغم من ان السياسة لامستحيل فيها ولكن الاتحاد لم يتنازل الى يومنا هذا عن مرشحه للمنصب الرئاسي".