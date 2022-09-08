مقرر البرلمان: لا مبرر لتجميد المجلس وسيعاود نشاطه بعد انتهاء الاربعينية

اكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، الخميس، انتفاء الحاجة لقرار تجميد عمل البرلمان بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان المجلس سيحدد موعد جلساته بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعينية.

وقال عسكر في تصريح لـ /المعلومة/، إن "قرار تجميد عمل البرلمان انتفت الحاجة اليه سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى المقامة بحله".

واضاف ان "الوضع السياسي لن يتحمل المزيد وهناك اجماعا سياسيا من اغلب القوى على ضرورة اعادة نشاط البرلمان لاجراء اللازم وحل الازمة".

وأشار عسكر الى ان "الموعد المحدد لعقد الجلسات غير معلوم الا انه سيكون بعد عطلة زيارة الاربعينية وسيتم الاعلان عنه لاستكمال الاستحقاق الدستوري".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاربعاء، رد الدعوى المقدمة بشان حل البرلمان بعد مناقشات عديدة ومداولات كثيرة قبل النطق بالقرار واعتباره ملزما لجميع السلطات.