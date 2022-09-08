القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي يحذر من استغلال خلايا البعث النائمة لازمة الانسداد السياسي

حذر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، استمرار الانسداد السياسي الذي قد يكون فرصة لخلايا البعث النائمة في معاودة نشاطها.

وقال الفتلاوي في حديث لـ/ المعلومة /، أن "عدم العودة لعقد جلسات البرلمان والاستمرار في الانسداد السياسي قد يعطي الفرصة لخلايا حزب البعث من معاودة نشاطها بعد رصد عدد منها في الأيام القليلة الماضية والقاء القبض عليها".

وأضاف، أن "الازمات التي حدثت في الفترة الماضية وتفاقمها على جميع الأصعدة يدعو إلى تكاتف جميع القوى السياسية من اجل حل الازمة الراهنة وانهاء الانسداد السياسي الحالي".

وتابع، أنه "يجب على الجهات المعنية التصدي للأفكار التي تحاول حرف الفكر المجتمعي والتأثير عليه عبر العديد من الطرق التي يتم سلكها الان، مستغلين غياب الدولة".