النائب عن صادقون علي الجمالي : خلايا البعث عادت من كردستان ودول الجوار

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، أن عناصر الخلايا التي تم القاء القبض عليها من قبل قوات الحشد الشعبي عادوا من كردستان ودول الجوار.

وقال الجمالي في حديث لـ/ المعلومة /، إنه "بعد عملية مهنية وبسرية تامة تمت من قوات الحشد الشعبي وبمعلومات دقيقة من الجهد الاستخباراتي حول عودة شخصيات من كردستان ودول الجوار لتنفيذ مخطط يقوده حزب البعث الزيارة الاربعينية".

وتابع، أن "المعلومات التي وردت تم من خلالها احباط المخطط والقاء القبض على خلية من حزب البعث اعترفت بانها كانت تعد لاستهداف الزيارة الاربعينية في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، القادسية، المثنى".

وأضاف، أنه "نشد على قوات الحشد الشعبي في التصدي لحزب البعث وإلى كل المؤامرات التي تدعمها دول الجوار والمتربصين بالعراق شرا".

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، قيامها بعملية استباقية القت القبض فيها على خلايا تنتمي إلى حزب البعث تحاول استهداف الزيارة الاربعينية لزعزعة الوضع الأمني في العراق"