الأخبار

وزارة الداخلية تعلن القبض على فتاتين في الإقليم قتلتا عائلة كاملة في جريمة تكريت المروعة


 كشفت وزارة الداخلية، ملابسات جريمة مقتل عائلة كاملة في مدينة تكريت قبل أيام والقبض على المتهمين فيها.

وذكر بيان لها انه "وبتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ استخبر قسم مكافحه اجرام صلاح الدين بوجود حادث قتل في منطقة حي الشيشين بمدينة تكريت" مشيرا الى انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد. مؤلف من العميد مدير قسم مكافحة اجرام صلاح الدين والعميد مدير استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين والعميد مدير الشؤون الداخلية وامن الافراد صلاح الدين والعميد مدير قسم شرطة تكريت ومفرزة من قسم الامن الوطني ومفرزه من قسم الادلة الجنائية وخبير المتفجرات تم الانتقال الى محل الحادث وبعد فتح الدار تبين وجود جثتين تعود المجنى عليها {ف .خ .م} والمجنى عليه (ط.ع.ن) وقد تعرضوا الى القتل قبل اربعة ايام من تأريخ الاخبار".

ولفت البيان الى ان جثث الضحايا "تعرضت الى الانتفاخ وانبعاث الروائح منها وقد اجري الكشف والمخطط على محل الحادث وقد لوحظ قيام الجناة بأرتكاب جريمتهم بواسطه أله حادة {السكين} وبعد اجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تصوير كاميرات المراقبة لوحظ خروج فتاتين من الدار بعد ارتكابهما حادث الجريمة وقد تبين ان الفتاتين هما بنات المجنى عليها وقد تم عرض الموضوع على قاضي تحقيق تكريت وقرر ارسال الجثث الى الطب العدلي واصدار امر قبض بحق الفتاتين كل من {ا.س .ي} و( م .و.س)وفق الماده (٤٠٦ ق.ع)".

ونوهت الداخلية الى انه "ولدى جمع المعلومات تبين ان الفتاتين قد هربتا الى اقليم كردستان وبغية الوصول الى الحقيقة وسرعة القبض على الجناة تم الانتقال الى اقليم كردستان من قبل العميد مدير قسم مكافحنة الاجرام والعميد مدير قسم شرطة تكريت وبعد التنسيق مع مديرية أسايش أربيل تم القبض على المتهمتا اعلاه وهما تحاولان الهروب الى تركيا وبعد التحقيق معهما اعترفتا صراحة بارتكابهما جريمة القتل وقد تم توقيفهما من قبل قاضي تحقيق اربيل وفق مادة الاتهام. 

واحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزائهما العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الغانمي ونظيره الإيراني يبحثان تنظيم دخول الزائرين الى العراق
وزارة الداخلية تعلن القبض على فتاتين في الإقليم قتلتا عائلة كاملة في جريمة تكريت المروعة
العتبة الحسينية : عام إستثنائي لزوار الاربعين وزخم كبير لم تشهده كربلاء منذ اعوام
سياسي كردي: السنة والكرد سيخيبان أمل التيار الصدري
شرطة الطاقة: القبض على متهم وضبط محطة وقود غير رسمية في نينوى
اندلاع حريق كبير في محطة ديزلات الرطبة بمحافظة الانبار المتخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية .
تزامنًا مع الأربعينية.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في جرف النصر ببابل
محافظة كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 أيام
سقوط طائرة "مسيرة" تابعة للتحالف الدولي في الطارمية شمالي بغداد
أمر وزاري بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك