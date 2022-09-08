وزارة الداخلية تعلن القبض على فتاتين في الإقليم قتلتا عائلة كاملة في جريمة تكريت المروعة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات جريمة مقتل عائلة كاملة في مدينة تكريت قبل أيام والقبض على المتهمين فيها.

وذكر بيان لها انه "وبتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ استخبر قسم مكافحه اجرام صلاح الدين بوجود حادث قتل في منطقة حي الشيشين بمدينة تكريت" مشيرا الى انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد. مؤلف من العميد مدير قسم مكافحة اجرام صلاح الدين والعميد مدير استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين والعميد مدير الشؤون الداخلية وامن الافراد صلاح الدين والعميد مدير قسم شرطة تكريت ومفرزة من قسم الامن الوطني ومفرزه من قسم الادلة الجنائية وخبير المتفجرات تم الانتقال الى محل الحادث وبعد فتح الدار تبين وجود جثتين تعود المجنى عليها {ف .خ .م} والمجنى عليه (ط.ع.ن) وقد تعرضوا الى القتل قبل اربعة ايام من تأريخ الاخبار".

ولفت البيان الى ان جثث الضحايا "تعرضت الى الانتفاخ وانبعاث الروائح منها وقد اجري الكشف والمخطط على محل الحادث وقد لوحظ قيام الجناة بأرتكاب جريمتهم بواسطه أله حادة {السكين} وبعد اجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تصوير كاميرات المراقبة لوحظ خروج فتاتين من الدار بعد ارتكابهما حادث الجريمة وقد تبين ان الفتاتين هما بنات المجنى عليها وقد تم عرض الموضوع على قاضي تحقيق تكريت وقرر ارسال الجثث الى الطب العدلي واصدار امر قبض بحق الفتاتين كل من {ا.س .ي} و( م .و.س)وفق الماده (٤٠٦ ق.ع)".

ونوهت الداخلية الى انه "ولدى جمع المعلومات تبين ان الفتاتين قد هربتا الى اقليم كردستان وبغية الوصول الى الحقيقة وسرعة القبض على الجناة تم الانتقال الى اقليم كردستان من قبل العميد مدير قسم مكافحنة الاجرام والعميد مدير قسم شرطة تكريت وبعد التنسيق مع مديرية أسايش أربيل تم القبض على المتهمتا اعلاه وهما تحاولان الهروب الى تركيا وبعد التحقيق معهما اعترفتا صراحة بارتكابهما جريمة القتل وقد تم توقيفهما من قبل قاضي تحقيق اربيل وفق مادة الاتهام.

واحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزائهما العادل".