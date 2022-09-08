العتبة الحسينية : عام إستثنائي لزوار الاربعين وزخم كبير لم تشهده كربلاء منذ اعوام

وصفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الخميس، الزيارة الاربعينية لهذا العام بـ"الاستثنائي" لم تشهده كربلاء المقدسة منذ أعوام.

وقال مساعد الامين العام للعتبة للحسينية المقدسة للشؤون الامنية والاجتماعية، فاضل عوز في حديث صحفي ان :"هذا العام يعتبر عاماً متميزاً من ناحية دخول اعداد الزائرين الى كربلاء المقدسة، حيث لم تشهد المحافظة هذا الزخم الكبير منذ السنوات الماضية".

واضاف "لاحظنا اكتظاظا كبيرا في شوارع المحافظة ومن محاورها الاربعة {بغداد وبابل والكوت والنجف}، حيث تعد هذه السنة استثنائية ومتميزة بالاعداد الكبيرة للزوار".

وتابع مساعد، ان "العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين وبالتعاون مع محافظة كربلاء اجرت استعدادات مبكرة من خلال توسعة الشوارع لستيعاب اكبر عدد من الزائرين الوافدين".

وتشهد مدينة كربلاء المقدسة زحفاً استثنائياً من حشود الزائرين لاحياء مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام في الـ20 من صفر الجاري.