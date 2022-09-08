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اندلاع حريق كبير في محطة ديزلات الرطبة بمحافظة الانبار المتخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية .


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اندلاع حريق كبير في محطة ديزلات الرطبة بمحافظة الانبار المتخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية .
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