تزامنًا مع الأربعينية.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في جرف النصر ببابل

نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الخميس، عملية أمنية مشتركة ضمن قاطع عمليات جرف النصر بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان أن “قوة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد (اللواء ٤٧ واستخبارات عمليات الجزيرة) بمشاركة القوات الامنية من لواء مغاوير كربلاء واستخبارات بابل شرعت بتفتيش وتطهير أطراف منطقة الحي العسكري في قاطع عمليات جرف النصر بمحافظة بابل”.

وأضافت، أن “العملية انطلقت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وجرى خلالها البحث والمسح والتفتيش ومقاطعة المعلومات، حيث عثر على ٤ مضافات تحتوي مواد غذائية ولوجستية متنوعة مع وسائل استراحة ومواد أخرى تستخدم لإدامة التواجد في تلك المناطق”.