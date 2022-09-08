محافظة كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 أيام

اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لمدة خمسة ايام.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان أن " محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يتقدم بشكره وتقديره لكل أهالي المحافظة وكافة الفعاليات في المحافظة من مواكب وقوات امنية وخدمية، وفي المقدمة العتبات الحسينية والعباسية".

وأضاف: "ومن اجل تطبيق الخطط الامنية والخدمية وفتح الأبواب أمام أهالي كربلاء لاستضافة الجموع المليونية لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)، تقرر ان تكون العطلة المحلية لزيارة الاربعين اعتبارا من يوم الأحد ٩/١١/ ٢٠٢٢ ولغاية يوم الخميس ٩/١٥/ ٢٠٢٢".

وأوضح: "العطلة تستثني منها موظفي ديوان محافظة كربلاء والمؤسسات الامنية والخدمية كافة".

وطالب المحافة المدراء كافة في الدوائر عمل جداول يومية بـ "العمل ٢٤ساعة بما فيهم ديوان المحافظة والوحدات الادارية".