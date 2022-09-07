مصدر امني : هجمات اجرامية يشنها مسلحون على منازل ابطال الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء ان هجمات اجرامية يشنها مسلحون على منازل ابطال الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات

واوضح المصدر ان الهجمات بدات بعد انسحاب متظاهري التيار الصدري من البرلمان ومجلس القضاء الاعلى مشيرا الى ان الهجمات الاجرامية اسفرت عن اضرار كبيرة في المنازل فضلا عن اصابة عدد منهم بجروح مختلفة

يذكر ان تعتيم اعلامي يجري على هذه الهجمات الاجرامية من الاطراف الحكومية

وتابعت وكالة انباء براثا هذا الموضوع الخطير فوجدت ان مواقع للتواصل الاجتماعي في تويتر والتلكرام تابعة الى جهة حزبية تقوم بالتحريض على ابطال الحشد الشعبي وتدعو الى قتلهم لانهم شاركوا في قتل متظاهري التيار الصدري في حين اكدت المواقع الحكومية ان من شارك في حماية المواقع الحكومية في المنطقة الخضراء كانوا من القوة المكلفة بحمايتها فضلا عن قوة تابعة لمكافحة الشغب وهذا هو دورها في استباب الامن في اي منطقة تجري فيها اعمال شغب وقتل .

هذا وستقوم وكالة انباء براثا بنشر فيديو يبين قيام مجموعة مسلحة اجرامية باطلاق النار على احد مجاهدي الحشد الشعبي في بغداد من خلال حسابها على التلكرام فنسترعي انتباه قراءنا الاعزاء