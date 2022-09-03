محاولات اغتيال عديدة فاشلة تطال عدد من ابناء الحشد الشعبي عصائب اهل الحق في بغداد والمحافظات

افاد مصدر امني ان محاولات اغتيال عديدة باءت بالفشل طالت عدد من ابناء الحشد الشعبي من عصائب اهل الحق في بغداد والمحافظات

واوضح المصدر ان اخر محاولات الاغتيال جرت مساء يوم امس حيث بعد تصديه لعصابات داعش الارهابية في قاطع سيد غريب بمحافظة صلاح الدين ونزوله مجاز بسبب وعكة صحية تعرض لها احد افراد عائلته استهدف مجهولون منزل المجاهد سيد رائد الهماشي بعبوة ناسفة في محاولة لإغتياله بمنطقة حي العامل في العاصمة بغداد

واضاف المصدر فيما تعرض المجاهد سجاد مسؤول التدريب لحركة عصائب اهل الحق لمحاولة اغتيال فاشلة بعبوة ناسفة مؤقتة "تايمر" امام منزله في حي العامل بالعاصمة بغداد

وكانت كربلاء المقدسة ليلة اول امس مسرحا لمحاولت اغتيال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي حيث شن مسلحون هجوما على منزله الذي تعرض لاضرار جسيمة كما تعرضت منزلي عضوين اخرين بالحركة لهجوم بالاسلحة ادى الى تضرر المنزلين من دون وقوع اصابات ولله الحمد

كما تعرض مكتب العصائب في النجف الاشرف الى هجوم من قبل مسلحين وكان ذلك اول امس

يذكر ان هذه الهجمات الشنيعة التي استهدفت المجاهدين جاءت بعد تهديدات ما يسمى بوزير القائد التابع لمقتدى الصدر للامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي والذي نشر تغريدة تتهم الشيخ الخزعلي باتهامات شتى وهي في حقيقة بعيدة عن الواقع