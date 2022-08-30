بعد انسحاب المتظاهرين من البرلمان.. بارزاني يوجه دعوة للقوى السياسية

ثمن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري ومطالبته بانهاء التوترات في العاصمة بغداد.

وقال بارزاني في تغريدة "نرحب بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوترات وسحب أنصاره من المنطقة الخضراء، ونؤيد موقفه الوطني المسؤول، راجين أن يعم الأمان والاستقرار البلد".

وتابع، "نكرر دعوتنا لكل القوى والأطراف للحوار من أجل حل المشاكل وإنقاذ العراق من هذا الوضع الصعب".