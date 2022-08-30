التربية تستأنف امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غدٍ الأربعاء بعد قرار رفع حظر التجول الشامل في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان "نقرر استئناف الامتحانات الوزارية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غدٍ الأربعاء بعد بعد قرار رفع حظر التجول الشامل في بغداد والمحافظات، وبنفس تسلسل الجدول المعلن مسبقاً، على أن تبدء الامتحانات في الساعة السابعة صباحاً".

فيما قررت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).

بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.