الأمين العام للأمم المتحدة يحث على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف في العراق

حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن “الأمين العام يتابع بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق اليوم ، والتي دخل خلالها المتظاهرون إلى المباني الحكومية.

وهو قلق بشكل خاص بشأن التقارير عن وقوع إصابات”، لافتا الى انه ” يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ، ويحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف”.

واضاف، ان “الأمين العام يحث بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على رفع مستوى خلافاتهم والانخراط ، دون مزيد من التأخير ، في حوار سلمي وشامل بشأن طريقة بناءة للمضي قدما”.