إصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر ، إنه "خلال الاشتباكات المستمرة في الخضراء اصيب رئيس اركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء الركن احمد الاسدي وأحد حمايته بجروح باطلاق نار

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين من التيار الصدري القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.