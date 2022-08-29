اجتماع طارئ للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة

عقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، ترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية".

وأضاف ان "الكاظمي جدد توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر".