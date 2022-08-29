عاجل : بيان لسماحة السيد كاظم الحائري يعلن فيه عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر
الأخبار

الكاظمي يأمر القوات الأمنية بإخلاء جميع المباني الحكومية من المتظاهرين فورا.


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنجي : ستصدر قريبا مذكرات اعتقال بحق كل الفوضويين
محافظة الانبار تعلن عن فرض حظر شامل للتجوال
محافظة ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً
مصدر امني : الحريق الذي اندلع في داخل المنطقة الخضراء يقع ضمن مقتربات مجلس النواب
القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري عواد العوادي
عمليات سلب ونهب في بعض المراكز التجارية وسط بغداد بسبب الانفلات الامني وحالة الفوضى
القوات الأمنية بدأت باخلاء القصر الحكومي من انصار التيار الصدري والسيطرة عليه.
تعرض مكتب السيد كاظم الحائري في البصرة إلى إطلاق نار
انتشار مليشيات سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بالقاذفات في شوارع بغداد.
اجتماع طارئ للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك