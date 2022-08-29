بعثة الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى مغادرة الخضراء وإخلاء المباني الحكومية

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، جميع المتظاهرين إلى مغادرة منطقة بغداد الدولية على الفور ، وإخلاء جميع المباني الحكومية والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة في خدمة العراق. اشخاص.

وذكرت البعثة في بيان ان “تطورات اليوم تصعيد خطير للغاية، ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات. سيتبين الآن أن احترام النظام الدستوري أمر حيوي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الجميع على “التحلي بالسلام والتعاون مع قوات الأمن والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن وقفها”.

واضاف البيان “كما تدعو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جميع الأطراف (السياسية) إلى العمل على تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات، ولا يمكن أن يكون العراقيون رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله. إن بقاء الدولة ذاته على المحك”.