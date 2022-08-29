الكاظمي يدعو المتظاهرين الى الانسحاب من الخضراء

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من الخضراء.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان إن" التطورات الخطيرة التي جرت اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها"، مؤكدا أن" تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية".

ودعا الكاظمي السيد مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية"، مبيناً إن" تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه".

وجدد الكاظمي الدعوة إلى" ضبط النفس من الجميع"، داعياً "المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين".