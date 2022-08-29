القوات الأمنية تدخل حالة الانذار القصوى في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قيادة عمليات بغداد وجهت جميع المقرات والمديريات بدخول جميع القطعات بالانذار (ج) وتواجد القادة والامرين على رأس قطعاتهم والتحاق كافة المجازين".

وكان قد اقتحم متظاهرو التيار الصدري، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.