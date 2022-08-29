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القوات الأمنية تدعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل الخضراء


دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء.

وذكرت القيادة في بيان "ندعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة انها "التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او إراقة الدم العراقي".

وتابعت، "تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة"، لافتة إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار".

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