اغلاق مداخل مدينة الكاظمية المقدسة بالعاصمة بغداد حفاظا على قدسية الحرم .

التعليقات
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
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مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
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" سوء الحظ (التابعة) "
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
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العرب؛ يوم حزين آخر..!
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
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كشكول الامتنان..!