اغلاق مداخل مدينة الكاظمية المقدسة بالعاصمة بغداد حفاظا على قدسية الحرم .

التعليقات

ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ... الموضوع :

روح المهدي سُبيَت مرتين!

عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ... الموضوع :

مطلوب القبض على هؤلاء..!

وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ... الموضوع :

" سوء الحظ (التابعة) "

علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ... الموضوع :

محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل

Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ... الموضوع :

القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن

علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ... الموضوع :

صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء

مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ... الموضوع :

الميدان ليس لك وحدك..!

ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ... الموضوع :

العرب؛ يوم حزين آخر..!

علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ... الموضوع :

صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء