عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري: الصدر يريد الحفاظ على الكاظمي

اعتبر عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري، الأحد، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد الحفاظ على رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "لا يوجد مشروع لدى السيد الصدر"، متسائلاً "من هو صالح محمد العراقي هل هو شخص أو ثلاثة أشخاص".

وأضاف أن "السيد يستحوذ على كل الحكومة من البنك المركزي الى عشرات المدراء العامين ويريد الحفاظ على الكاظمي".

وتساءل المعموري بالقول "إذا الدولة كل بيده من أين تعطي مساحة للآخرين"، مشيراً الى أن "الإطار لا يريد شبحاً يريد شخصاً يجلس أمامه".

وقدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، مبادرة وصفها بـ"الأهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة".

ونقل "صالح محمد العراقي" في بيان عن الصدر قوله: "إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملء الفم".