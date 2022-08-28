الأخبار

عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري: الصدر يريد الحفاظ على الكاظمي


اعتبر عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري، الأحد، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد الحفاظ على رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "لا يوجد مشروع لدى السيد الصدر"، متسائلاً "من هو صالح محمد العراقي هل هو شخص أو ثلاثة أشخاص".

وأضاف أن "السيد يستحوذ على كل الحكومة من البنك المركزي الى عشرات المدراء العامين ويريد الحفاظ على الكاظمي".

وتساءل المعموري بالقول "إذا الدولة كل بيده من أين تعطي مساحة للآخرين"، مشيراً الى أن "الإطار لا يريد شبحاً يريد شخصاً يجلس أمامه".

وقدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، مبادرة وصفها بـ"الأهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة".

ونقل "صالح محمد العراقي" في بيان عن الصدر قوله: "إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملء الفم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري: الصدر يريد الحفاظ على الكاظمي
الاتحاد الوطني الكوردستاني : ملف إدارة نفط كردستان بيد هذه الجهة
النزاهة تضبط تجاوزات بأكثر من 8 مليارات دينار في المثنى
النزاهة تضبط مشاريع شابتها مخالفات في نينوى قيمتها "خيالية".
استقدام نائب محافظ بابل لارتكابه مخالفات قانونية
النزاهة النيابية تدعو الى إجراء تحقيق لبيان سبب إعادة الإمتحان الوزاري لبعض المدارس الاهلية
حراك نيابي لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
"ضرورة إبعادهم عن أمريكا"..برلماني: عمليات اغتيال الطيارين العراقيين مريبة
الاتحاد الوطني الكوردستاني : مطلب الصدر "ضرب من الخيال " ولا يتوافق مع الواقع السياسي
بكمين محكم.. الحشد الشعبي يجهز على أربعة “دواعش” في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ...
الموضوع :
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين
مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
زيد : شكرا مقدما واحب ان اضيف . الانسان العراقي به ميزة وهي اذا جاءه فكر او اي تيار ...
الموضوع :
لماذا اختار الأمام الحسين الشهادة في العراق؟!
فيسبوك