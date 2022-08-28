الاتحاد الوطني الكوردستاني : ملف إدارة نفط كردستان بيد هذه الجهة

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، الأحد، أن حزبه لايمتلك موظفا واحدا في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.

وقال الحاج عمر في حديث ل /المعلومة/، إن "إدارة الملف النفطي في حكومة الإقليم محصورة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديدا بيد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني ليس له دخل بإدارة الملف النفطي إطلاقا، بل العكس نحن مع حوار شامل مع الحكومة الاتحادية لإنهاء الإشكاليات بهذا الملف وفقا للآليات الدستورية المتبعة".

وأشار الحاج عمر الى أنه "بخصوص الغاز الطبيعي فقد رفضنا في وقت سابق تصديره، ونحن نعتقد بأن توقيع عقود مع شركات لمدة طويلة الأمد يضر باقتصاد كردستان وثروات المواطنين".

ويرفض الاتحاد الوطني الكردستاني تصدير الغاز الطبيعي من إقليم كردستان العراق، خاصة وأن، النسبة الأكبر من الغاز تقع في السليمانية.