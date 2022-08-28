النزاهة النيابية تدعو الى إجراء تحقيق لبيان سبب إعادة الإمتحان الوزاري لبعض المدارس الاهلية

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية، المهندس أحمد طه الربيعي، اليوم الاحد، الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة المبررات والسند القانوني للإستثناء في إعادة الامتحان الوزاري لطلبة السادس الإعدادي لمادتي (الاحياء والرياضيات) في مدارس ايشق التركية الاهلية (كي يحصل طلابها على معدلات عالية).

وقال الربيعي في بيان إن “اجراء الامتحانات لطلبة الصفوف المنتهية هو أمانة في عنق وزارة التربية والقائمين عليها لتحقيق التنافس العادل بين الطلبة” .

واضاف “وصل الى مسامعنا عبر وسائل الإعلام ان وزارة التربية أعادت الامتحان النهائي للصفوف المنتهية لمدارس (ايشق التركية)، وان صح ذلك، فهل يعتبر تكرار لإمتحان الدور الأول أو ماذا ؟”.

واعتبر الربيعي ان “ما حصل بأنه نوع من الفساد الاداري الذي يستحق اجراء تحقيق عاجل وسريع من الحكومة وهيئة النزاهة، وفي حال ادانة اي شخصية في الوزارة فيجب تقديمها الى القضاء لنيل جزائها العادل”.