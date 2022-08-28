حراك نيابي لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاحد، وجود حراك برلماني مكثف من اجل تحديد موعد جلسة برلمانية قريبة لانتخاب رئيس الجمهورية واكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال الزيادي في تصريح ل /المعلومة/، ان "مجلس النواب مطالب باخذ دوره التشريعي كممثل عن الشعب العراقي من خلال العمل على تخفيف المعانات عن المواطنين في ظل عدم وجود رعاية من قبل الحكومات".

وتابع، ان "هناك مايقارب الـ 180 توقيعا نيابيا سيقدم الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لجلسة برلمانية قريبة لانتخاب رئيس الجمهورية".

ولفت الزيادي الى ان "مجلس النواب ووفق نظامه الداخلي يمكنه من اختيار مكان بديل لعقد جلسته المقبلة".

واشار الى ان "رئاسة البرلمان يمكنها اختيار المحافظات التي تعاني من تدني الواقع الاقتصادي او الامني مكانا لعقد الجلسة".