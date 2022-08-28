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الاتحاد الوطني الكوردستاني : مطلب الصدر "ضرب من الخيال " ولا يتوافق مع الواقع السياسي


وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الاحد , مطلب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بابعاد القوى السياسية كافة من العملية السياسية  ضربا من الخيال, مؤكدا ان المكتب السياسي سيعقد اجتماعا اليوم الاحد لبيان موقفه الرسمي من مطلب الصدر . 

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " ماصدر من تغريدة للسيد مقتدى الصدر بشان ابعاد جميع القوى السياسية من المشعد السياسي غير معقول " , واصفا " المطلب ضربا من الخيال ". 

وأضاف ان "مطلب زعيم التيار الصدري مستحيل تحقيقة لكون الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تمتلك تاريخا عريقا يمتد لعقود من الزمن تجاوز بعضها السبعين عاما وقدمت العديد من الشهداء خلال مسيرتها النضالية عبر سنوات مقارعة النظام السابق " . 

من جانب اخر اكد السورجي، أن "المكتب السياسي سيعقد اجتماعا اليوم الاحد لبيان موقفه الرسمي من مطلب السيد مقتدى الصدر".

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الاتحاد الوطني الكوردستاني : مطلب الصدر "ضرب من الخيال " ولا يتوافق مع الواقع السياسي
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