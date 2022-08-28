بكمين محكم.. الحشد الشعبي يجهز على أربعة “دواعش” في نينوى

خلية الإعلام الأمني

===============

بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة من الحشد الشعبي في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف، وبعد رصد تحركاتهم تم نصب كمين محكم لهم، وقتل 4 من هذه العصابات الإرهابية المهزومة، فيما شرعت أيضاً بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس.

َوسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

ان تنسيق العمل وتبادل المعلومات كانت له نتائج إيجابية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في أماكن كانت تضن هذه العناصر الإجرامية انها بعيدة عن أعين قواتنا الأمنية البطلة التي تؤدي واجباتها على أتم وجه.

===========