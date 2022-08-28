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رئيس نحالف الفتح هادي العامري ورئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد يبحثان سبل الخروج من الازمة القائمة


بحث زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الأحد، سبل انهاء الانسداد السياسي.

وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير "استقبل في مكتبه ب‍بغداد اليوم الاحد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لبحث الوضع السياسي".

واستعرض الجانبان، وفق البيان، "مجمل المستجدات السياسية والتطورات الراهنة فضلا عن مناقشة سبل الخروج من الازمة القائمة وانهاء حالة الانسداد الذي يعصف بالعملية السياسية منذ شهور".

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رئيس نحالف الفتح هادي العامري ورئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد يبحثان سبل الخروج من الازمة القائمة
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