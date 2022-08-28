مدير مكتب الحشد الشعبي في بابل يجتمع مع مديرية مرور المحافظة لمناقشة الاستعدادات لزيارة الأربعين

اجتمع مدير مكتب الحشد الشعبي في محافظة بابل لؤي الزاملي , الاحد, مع مدير مديرية المرور في المحافظة العميد رضا العمشاوي وبحث الجانبان التعاون فيما يخص الاستعدادات لزيارة الأربعين وتأمين الزائرين وتنظيم حركة عجلات المواكب الحسينية والحشد الشعبي و القوات الأمنية فضلاً عن ممرات طوارئ للإخلاء والانقاذ في حال حصول أية طوارئ لا سامح الله.

ومن جانبه أشاد مدير مديرية المرور بابل العميد رضا العمشاوي بدور هيئة الحشد الشعبي في المحافظة وبالجهود الاستثنائية في الاستعدادات لزيارة الأربعين