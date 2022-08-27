الشيخ همام حمودي: النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة

اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، السبت، أن النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة، مشيراً الى أن ارادة الشعب العراقي ستبقى حرة.

وقال الشيخ حمودي خلال احياء الذكرى السنوية 41 لتأسيس المجلس الأعلى، إن "النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة، بل وجد بمعاناة ودماء غزيرة وتضحيات جسيمة وجهد عظيم استغرق سنوات طويلة وأحداث كبيرة".

وأضاف أن "ارادة الشعب العراقي ستبقى حرة ولن يسمح لأحد، سواء كان حزب او قوة عسكرية او محتلة ان تتسلط على الشعب العراقي مهما كانت هذه القوة.. فارادة الشعب هي التي تتحكم بمستقبل العراق عبر صناديق الاقتراع".

ولفت الشيخ حمودي الى أن "المجلس الأعلى تأسس من اجل اسقاط النظام الديكتاتوري وحرية الشعب العراقي، ورغم أن هذا النظام السياسي جاء بتضحيات ودماء غزيرة لكنه لن يستمر بتحقيق أهدافه إذا لم يتعاون الجميع على اصلاحه وتصحيح مساره"، مستدركا "لا يمكن اقامة نظام بإرادة شخص واحد أو مجموعة أو حزب، وإنما يجب ان نجلس جميعا ونبحث في قضايانا، ونضع الحلول لمشاكلنا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".