تجمع عشائري يدعو القضاء لفتح ملفات فساد لجنة أعمار الموصل

دعا عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، السبت، إلى فتح ملفات الفساد داخل لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل.

وقال الجبوري في تصريح ل /المعلومة/ إن "لجنة أعمار الموصل تم تخصيص لها أكثر من تريليون دينار بغرض إنشار مشاريع ستراتيجية كبيرة تخدم أبناء محافظة نينوى بصورة عامة".

وأضاف أن "المشاريع اختصرت على تبليط الشوارع وصبغ الأرصفة وإنشاء الحدائق والنافورات، وهذه أعمال بسيطة لاتقارن بحجم المبالغ المرصودة، وحتى تلك المشاريع فيها فساد كبير".

وأضاف أن "القضاء العراقي مطالب بفتح تحقيق لغرض معرفة نسب الفساد ومن المسؤول عنه وتقديم إلى العدالة، واسترجاع الأموال التي قاموا بسرقتها، لأننها ملك عام، وبالتالي فهذا عمل الإدعاء العام أن يقوم برفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين".

وكان مصدر محلي قد كشف أن، اللجنة القضائية لمتابعة تنفيذ مشاريع الاعمار في نينوى فتحت تحقيقاً حول وجود فساد في تنفيذ المشاريع.

وتتهم شخصيات سياسية وشعبية لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل بالفساد والتقصير وعدم تنفيذ المشاريع المهمة في محافظة نينوى، بالرغم من تخصيص مليارات الدنانير لهم.