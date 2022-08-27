نائب: المراد من تعطيل البرلمان تمدد حيتان الفساد لسرقة أموال الأمن الغذائي

حذر النائب عن تحالف الفتح أحمد رحيم لفتة ، السبت، من شبهات فساد ومحاولات لسرقة الأموال المتضمنة في قانون الأمن الغذائي عبر تعطيل البرلمان ، مطالبا رئاسة مجلس النواب باستئناف الجلسات .

وقال لفتة في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تعطيل عمل السلطة الرقابية يفتح الباب على مصراعيه أمام حيتان الفساد سرقة اموال الامن الغذائي".

وأضاف أن "المراد من تعطيل السلطة التشريعية تمدد نفوذ السراق وعدم محاسبة المقصرين والفاسدين"، مشددا على "ضرورة استئناف عقد الجلسات النيابية لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة ."

وأشار لفتة إلى أنه "لا توجد رقابة حقيقية على عمل مؤسسات الدولة بسبب تعطيل الدور الرقابي والسماح لحكومة الكاظمي تفعل ما تشاء دون محاسبة".

وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور أعربت في وقت سابق عن مخاوفها بشأن هدر أو سرقة التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي بسبب الاعتصامات أمام مجلس النواب ، فيما طالبت بتفعيل اللجان النيابية لمراقبة أداء الصرف